Политолог Коктыш: Зеленский делает все, что бы переговорный процесс с Россией был невозможен

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Тем временем, многие западные обозреватели утверждают, что Зеленский может ослушаться Трампа.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «Зеленскому просто нужно ослушаться Трампа, и он эти идеи торпедирует. Последний теракт в Москве - это как раз и есть такое торпедирование всего и вся. В свете таких вещей я не очень представляю, каким образом возможен мирный договор с террористом. Зеленский и Ермак сделают все, чтобы этот процесс был невозможным».

По словам эксперта, «Трамп в этом же заявлении сказал, что он отдельно свяжется с Владимиром Путиным. То есть в этом плане, если первая фраза заявления американского президента была в отношении Зеленского, то вторая часть фразы в отношении России. В этом плане Трамп должен продемонстрировать наличие контроля над марионеткой Зеленским, но тут есть конкуренция. Потому, что за контроль над Зеленским конкурирует Великобритания и пытается его сделать своей марионеткой. Так, что вопрос неоднозначный. Трамп заявил свою позицию, а дальше у Украины могут настать тяжелые времена, если Зеленский Трампа пошлет».