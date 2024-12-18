Инаугурация Санду в качестве президента Молдавии намечена на 24 декабря

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Действующий президент Молдавии Майя Санду официально приступит к исполнению своего второго президентского срока после инаугурации, которая состоится 24 декабря во Дворце республики. Об этом заявил советник президента Андриан Бэлуцел телеканалу TV 8.

Согласно данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов 3 ноября Санду получила 55,33% голосов избирателей, опередив кандидата от оппозиции Александра Стояногло. При этом в самой Молдавии Стояногло заручился поддержкой 51% сограждан. Преимущество его соперницы было обеспечено за счет голосования более 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли свыше 200 участков в государствах Евросоюза. Позднее результаты выборов были подтверждены Конституционным судом.

Президент Молдавии избирается на четырехлетний срок. Молдавия - парламентская страна. Президент представляет страну на международной арене, является гарантом суверенитета и независимости, верховным главнокомандующим вооруженными силами, выдвигает кандидатуру премьера, назначает судей и утверждает принятые депутатами законы. Вместе с тем большинство своих полномочий глава государства осуществляет, согласовывая свою деятельность с другими ветвями власти. Один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.