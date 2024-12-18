Прощание с баскетболистом Тиммой будет организовано в Риге

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Церемония прощания с бывшим баскетболистом "Химок" и УНИКСа Янисом Тиммой состоится в Риге. Соответствующее сообщение разместила сестра Тиммы Лелде Жандецка в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во вторник тело 32-летнего Тиммы было обнаружено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти стал суицид.

"Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис прибудет домой", - следует из сообщения.

Вместе с тем друг Тиммы Гатис Лининьш в своем аккаунте в Facebook сообщил, что открыл сбор средств на транспортировку тела спортсмена на родину и его захоронение. "Я пишу от имени матери Яниса - Аусмы Тиммы. Это сложный момент не только из-за смерти Яниса, но и из-за текущей ситуации - в воскресенье Аусма должна ехать в Москву и договариваться о рейсе, чтобы похоронить сына в Латвии. К сожалению, у нее нет финансовых средств на все это", - указал он.