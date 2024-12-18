Американист Батюк: Трамп явно презирает премьер-министра Канады

Вице-премьер Канады ушла в отставку, упрекнув главу кабинета Джастина Трюдо в несерьезной реакции на вызовы, связанные с президентством Дональда Трампа. Правительству Канады грозит вотум недоверия.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк уверен, что «Канада будет испытывать давление со стороны Дональда Трампа. Существует много и торговых противоречий, и противоречий, связанных с миграцией в США через Канаду. И вряд ли Трамп ослабит свой нажим. Поэтому Канаду ждут непростые времена».

Политолог также полагает, что «двух мнений быть не может, что за шуточками Трампа о Канаде, как новом штате США, кроется презрение к нынешнему премьер-министру Трюдо. Если сравнить нынешнего премьера Канады с его отцом, выдающимся политиком Пьером Трюдо, то видно, что природа сейчас отдыхает на его сыне. Это мнение очень разных политиков, как на Западе, так и на Востоке. Следует вспомнить в этой связи инцидент с Си Цзиньпином, который осудил Трюдо за то, что в канадских СМИ публично появились сведения о конфиденциальных канадо-китайских переговорах. На что Трюдо заявил, что Канада и впредь будет выступать за открытость своей внешней политики. Все это просто ниже некуда».