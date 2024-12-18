Минздрав сектора Газа сообщил о 45,1 тыс. погибших с октября 2023 года

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В результате действий израильской армии в секторе Газа с начала военной операции в октябре прошлого года погибли почти 45,1 тыс. палестинцев, более 107,2 тыс. получили ранения. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"С октября 2023 года число погибших в результате действий израильских военных в Газе возросло до 45 097, еще 107 244 человек пострадали", - указали в министерстве. Отмечается, что за прошедшие 24 часа в анклаве жертвами израильских обстрелов стали 38 человек, еще 203 пострадали.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.