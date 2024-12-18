Брюссель продолжает расшатывать собственную энергетическую безопасность

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Санкционное давление на РФ ожидаемо растет. Вашингтон и Брюссель хотят успеть до официального вступления в должность Дональда Трампа — инаугурация нового президента США намечена на 20 января. Евросоюз даже фаворит в «гонке»: 16 декабря оформил 15-й пакет санкций и обнародовал его. А вот новый американский раунд ограничений в адрес ТЭК РФ все еще остается предметом для спекуляций в СМИ.

Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, ограничения затрагивают 54 физических и 30 юридических лиц. В списке физлиц — два чиновника из Северной Кореи; а в списке юридических лиц — впервые китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты». Но «ядро» пакета — это компании нефтегазового профиля. Так, ограничения коснулись 52 танкеров из третьих стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками».

В блок-лист включены 7 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), один из них – арктического класса Arc7 Christophe de Margerie – работает на проекте «Ямал СПГ» (всего для предприятия «Ямал СПГ» заказано 15 таких танкеров). Кроме того, под санкции попали метановозы.

В новом пакета санкций ЕС – и ряд руководителей компаний ТЭК РФ, в том числе «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии» и «Газстройпром» Юрий Шамалов, Иван Кожевников и Николай Ткаченко. ООО «Газпром СПГ технологии» — специализированная компания в составе группы «Газпром», на нее возложена функция единого оператора по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) ПАО «Газпром».

Также под санкции подпал нефтетрейдер Нильс Трост (гражданин Нидерландов) и связанная с ним компания Paramount Energy & Commodities DMCC в связи с тем, что в июне 2022 года эта фирма организовала торговлю российской нефтью, в том числе, выше «ценового потолка». Помимо этого, в санкционном списке значатся ООО «Инвестнефтетрейд» (Москва), судоходная компания ООО «Прайм Шиппинг» и ее глава Игорь Ганин и руководитель АО «Роснефтефлот» Алексей Нефедов. Указана причина включения в санкционный список — связь с энергетическим сектором, который является важным источником доходов бюджета России.

Брюссель, фанатично следуя концепции по ограничению поставок российских энергоносителей в страны ЕС, продолжает «затягивать удавку на своей шее», подрывая собственную энергетическую безопасность.

Евросоюз продолжает упрямо не замечать издержек, в том числе собственной санкционной политики, планируя полностью прекратить поставки энергоносителей из России в рамках своей стратегии развития топливного сектора. Данная стратегия, согласно публикации издания Politico со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, будет введена в течение 100 дней и затронет сферы газа, нефти и ядерной энергетики. Такое решение вызвано не только снижением интереса Евросоюза к поставкам из России, но и конкуренцией с Китаем и потерей экономических преимуществ по отношению к США.

О том, что Европа больше всего пострадала от западных санкций, которые коснулись российских углеводородов, 7 декабря напомнил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Дохийском форуме. «Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», — заключил он.

Если верить «утечкам», намечаемые администрацией Джозефа Байдена санкции могут оказаться очень жесткими. Портал Bloomberg намекнул даже на иранский вариант. А это означает полный запрет на покупку нефти из России, что может дестабилизировать мировой рынок. Так что не факт, что Вашингтон решится на столь радикальный шаг. Глава Минфина США Джанет Йеллен была по крайней мере более сдержана. Она сообщила, США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против танкеров так называемого российского «теневого флота» и не исключают введения санкций против китайских банков. Цель этих мер — сокращение доходов России от продажи нефти и ограничение доступа к импорту.

В свою очередь лидер Сербии Александр Вучич заявил 14 декабря, что США планируют в ближайшее время ввести санкции в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), что может отразиться на сербско-российской кооперации.

Тем временем блок-лист США с 16 декабря уже пополнили четыре российских фирмы: ООО «ДВ Инк»; ООО «Восток трейдинг»; ООО «Новосибирскоблгаз»; ЗАО «Сибрегионгаз». «ДВ Инк», «Восток трейдинг» и «Новосибирскоблгаз», как отмечается в пресс-релизе, поставляли нефть и газ в Северную Корею, а «Сибрегионгаз» является материнской компанией «Новосибирскоблгаза». Но это, видимо, только «прелюдия» к основному антироссийскому «раунду» Байдена перед уходом из Белого дома. Насколько же он окажется масштабным — еще вопрос.