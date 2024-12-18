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Украина: число дезертиров перевалило за 100000 человек

тихое сопротивление режиму нарастает

Украина: число дезертиров перевалило за 100000 человек
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинцы все больше ненавидят тех, кто насильно гонит их на войну. Из-за этого участились случаи подрывов и поджогов машин украинских военкомов, нападений на полицию и вояк ВСУ. Недавно 37-летний бармен Рубен Восканян был схвачен за подрыв сотрудников территориального центра комплектования в Одессе, в результате которого погиб один сотрудник ТЦК (аналог военкомата), еще несколько человек были ранены. Как пояснил Рубен Восканян при аресте, эти сотрудники ТЦК уже отправили многих его друзей и знакомых на убой. Мотив народной мести усиливается, и скрыть его невозможно. 

До этого случая сразу в трех украинских регионах за один день неизвестные сожгли военные микроавтобусы. В Днепропетровске мужчина на парковке облил бензином микроавтобус «Фольксваген», находившийся на балансе ВСУ. Еще один эпизод был зафиксирован в Шевченковском районе Киева, где запылал дорогой микроавтобус Mercedes-Benz, принадлежащий военному. Третий инцидент произошел в Одессе, где народные мстители подожгли находящуюся на балансе ВСУ машину Peugeot. Очевидцы, которые снимали обгоревшие остовы машин на видео, радовались происходящему и комментировали поджог фразами «гори ясно». Неспокойная для украинских силовиков обстановка сложилась и в Харькове, где неделю назад прогремел взрыв возле отделения полиции в Холодногорском районе. «Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство возле центрального входа в административное здание территориального отдела полиции», — говорится в сообщении полиции. Это уже второй взрыв у здания полиции в Харькове, до этого взрывное устройство сработало в Слободском районе города и разрушило фасад полицейской управы.

Такой же взрыв был зафиксирован и возле здания управления полиции в Житомире. В результате взрыва был ранен один из полицейских. Эти нападения тоже связаны с тем, что полиция принимает участие в облавах на людей, содействуя насильственной мобилизации. 

Усталость от уровня давления и насилия проявляется и в растущей цифре дезертиров. Это признают даже западные партнеры и союзники киевского режима. Например, на днях министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на Украине наблюдается огромная усталость от войны: «Людям это просто надоело по-человечески: и мирным гражданам, и тем, кто находится на линии фронта. Все меньше людей вовлечены в подготовку к войне, все меньше людей идут в армию». Также он признал, что армия России быстро забирают территории. «Русские очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий и продвигаются вперед каждый день. За месяц — больше чем за весь 2023 год», - отметил Косиняк-Камыш. Он также поведал, что все больше солдат дезертируют из ВСУ. Проблема дезертирства украинских боевиков вскрылась с самого начала СВО, но в 2024 году показатели резко выросли. По официальным данным за семь месяцев 2024 года было зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, тогда как в 2023 была 21 тысяча, а в 2022 — 9 тысяч.

По статистике Офиса генерального прокурора Украины, самовольно оставил свою часть каждый 14-й военный. На сегодняшний день в стране возбуждено около 70 тысяч дел о бегстве ВСУшников. Украинский депутат Анна Скороход утверждает, что число случаев самовольного оставления части превышает 100 тыс. А по оценкам украинских военных экспертов, общее число дезертиров на Украине превышает 170 тысяч. Глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко, сообщая о заметном росте дезертирства в ВСУ, охарактеризовал ситуацию как угрожающую.

Более того, в украинской армии фиксируется рост случаев дезертирства не только на территории Украины или в зоне СВО, но и за границей, куда украинские вояки приехали на обучение. В частности, в той же Польше каждый месяц дезертирует в среднем по 12 украинских военных, которых тренируют польские инструкторы на полигонах.

Польское издание Gazeta Wyborcza процитировало в своем репортаже высказывание командира ВСУ, который поведал, что число дезертиров среди украинских вояк в некоторые периоды превышало количество погибших и раненых. «В некоторые периоды число покинувших подразделение превышало число убитых и раненых», - сказал он, отметив, что лишь 10% дезертиров вернулись в его подразделение.  

Западное издание Financial Times тоже пишет о массовом дезертирстве в украинской армии, откуда за 10 месяцев текущего года дезертировало больше вояк, чем за весь предыдущий период войны. «Солдаты в Донбассе, в Николаевской и Запорожской областях рассказали FT, что они истощены, разочарованы и борются с проблемами психического здоровья», — отмечают журналисты, подчеркивая, что «офицеры военкоматов имеют плохую репутацию после того, как они избивали и утаскивали мужчин, а военно-врачебные комиссии одобряли сомнительные исключения в обмен на взятки».

Все это подтверждается фактами, когда все чаще в плен сдаются массово и большой процент из них – это насильственно отправленные на фронт украинцы. Недавно российские бойцы взяли в плен 49-летнего душевнобольного бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Игнатенко. По словам российского морпеха, когда он увидел Игнатенко в блиндаже, то увидел неадекватное поведение этого солдата. Он сидел на ящике без оружия и бронежилета, перебирал руками землю, раскачивался в сторону и шептал одну фразу - «Я не хочу воевать». Выяснилось, что взятый в плен Игнатенко болен с детства. Ему поставили диагноз «психическое расстройство третьей степени». Украинский боец рассказал, что его похитили сотрудники ТЦК в городе Знаменка Кировоградской области летом 2024 года. После прохождения врачебной комиссии и короткой подготовки сразу отправили в штурмовой отряд. Вместе с Игнатенко в плен сдались еще двое украинских военных. Во время отхода на российские позиции группу атаковал украинский FPV-дрон, получив множественные ранения от удара своих же сослуживцев, мужчина выжил чудом.

Прекращают сопротивляться, попав в огневой мешок или в полуокружение, и идейные националисты, и профессиональные вояки. Более 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца только на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Кроме этого, бойцам 2-го армейского корпуса ЛНР, воюющим на Северском направлении, массово сдались в плен украинские вояки 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Еще 20 боевиков 28 бригады ВСУ сдались на Горловском направлении. На Запорожском направлении российские бойцы взяли в плен 20 украинских вояк. Известно также о взятых в плен боевиках из 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Макаровки.

При этом, чтобы сохранить группу сдающихся в плен, нужно сделать так, чтобы их не убили свои, пересечь большие простреливаемые пространства, минные поля и так далее. И листовки сообщают, как грамотно все сделать. Также предусмотрена связь по рации на определенной частоте, чтобы получить подробные указания. Сейчас поступление новых пленных ожидается с кураховского и красноармейского направлений, где украинские боевики терпят поражение. Положение ВСУ в районе Курахово продолжает ухудшаться: часть окруженных в Успеновке украинских подразделений смогли вырваться, но тут же оказались в ловушке у Курахово. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Он уточнил, что российские военные уже продавили позиции ВСУ в районе Сухих Ялов и Зеленовки, и до полного окружения украинских подразделений им осталось зачистить буквально одно село.

 
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