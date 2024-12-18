Военный эксперт Ераносян: ближневосточный регион станет важнейшим во внешней политике Трампа

Для избранного президента США решение израильско-палестинской проблемы будет одной из главных и первоочередных задач. Этот кейс, при успешном его развитии, может возвысить Трампа. Еврейское лобби в США имеет для него весьма большое значение. Можно вспомнить, что Трамп уже сделал для Израиля на своем первом президентском сроке. Это и признание Иерусалима столицей еврейского государства и помощь в выстраивании отношений с Саудовской Аравией. Еще одной задачей Трампа в регионе станет изоляция Ирана. Скорее всего России будет предложена сделка - улучшение отношений с США в обмен на прекращение отношений с Ираном. И тут уже выбор предстоит сделать российскому военно-политическому руководству.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2cb328ea9d86bf0039b5ac8669fbe04b/