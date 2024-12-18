Политолог Ежов: будет ли будущая команда Трампа жизнеспособной?

Более или менее точные прогнозы о будущем российско-американских отношений при президенте Трампе можно будет строить тогда, когда команда Трампа будет окончательно сформирована. Сейчас можно констатировать, что 47 президент США подбирает себе сотрудников, с которыми ему, по его представлениям, будет комфортно работать. Не факт, что этим людям будет комфортно работать друг с другом, и мы уже видим некие междоусобные скандалы. Тем более, что часть назначенцев являются не вполне системными людьми. Это может негативно отразиться на эффективности управления.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/239eeaeca037d1cc2c930ebcee0d2ca0/