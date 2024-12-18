Политолог Макаренко: БРИКС грозит смертью американскому доминированию в мире

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в отношении БРИКС. Если странам БРИКС удастся создать общий платежный инструмент, который на таком огромном экономическом пространстве заменит доллар, Трамп не выполнит главной своей задачи - сделать Америку снова великой. Если лишить США возможности диктовать всему миру свою экономическую и политическую волю через производство долларов, ни о каком величии речи быть не может. Таким образом, получается, что БРИКС это единственная и главная угроза американскому доминированию.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/67aecce3639132af7993690722735088/