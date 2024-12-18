Политолог Светов: на вопрос, какого канцлера вы хотели бы избрать, немцы ответили - никакого

Германия - развитая демократическая страна, а права избирать канцлера у жителей Германии нет. Победившие на выборах партии сами решают, кого выдвинуть, и часто это может быть человек, за которого не проголосовали бы и 10% немцев. Люди, конечно, и думают, зачем нам такие политики во главе страны? Авторитет Шольца в социал-демократической партии резко упал, и тогда была выдвинута кандидатура Писториуса, который якобы был популярен среди народа. Но, когда Писториус сказал, что надо готовиться к войне с Россией, что надо вернуть всеобщую воинскую обязанность, а деньги все тратить на вооружения - немцы напряглись.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/57313999effc9a40fd9ca50bba33fc2f/