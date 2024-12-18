Зеленский не исключает возвращение к работе комиком

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Владимир Зеленский оценил вопрос о своей будущей карьере как "очень уместный" и допустил, что вернется к работе комика.

"Не знаю, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри. И я не знаю, так как эта война влияет на всех нас. И, если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает?", - сказал он в интервью газете Le Parisien, отвечая на вопрос, сможет ли он снова смешить людей. Вместе с тем глава киевского режима назвал вопрос "очень уместным" при этом "очень сложным".

Зеленский получил известность как комик, с 1996 года играл в российском Клубе веселых и находчивых (КВН), а затем основал студию "Квартал 95".

Официально президентские полномочия Зеленского истекли после 20 мая. Парламентские и президентские выборы в стране не проводятся из-за действия военного положения.