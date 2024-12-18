Песков заявил, что Путин очень скрупулезно готовится к прямой линии

й даты прямой линии Путина пока нет © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин тщательно готовится к предстоящей прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

p class="Paragraph_paragraph__9WAFK">"Проведение таких мероприятий для него каждый раз очень ответственная задача. И президент всегда очень скрупулезно готовится. К этому готовятся министерства, ведомства, правительство", - указал он.

Представитель Кремля отметил, что Путин к прямой линии запрашивает у профильных структур необходимую информацию, в том числе справки, находится "в постоянном телефонном контакте с министрами, вице-премьерами, премьер-министром". "Это тяжелый рабочий процесс подготовки", - добавил он.

Кроме того, Песков пояснил, как выбирают дату проведения прямой линии. Он указал, что формат подвижен, и если в середине года появляется необходимость устроить прямой телемост с россиянами - "это всегда можно сделать".

"Но по понятным причинам в последние несколько лет график у президента чрезвычайно насыщенный, перегруженный", - сказал он.