Орбан призвал Зеленского дать однозначный ответ по рождественскому перемирию

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу киевского режима Владимира Зеленского дать однозначный ответ на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества, которое все еще остается в силе.

"Инициатива о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните ее. Это ваша ответственность", - обратился венгерский премьер к Зеленскому в соцсети Х.

Он также отметил, что "не поддастся на провокации" в связи с попытками Зеленского высмеять его миротворческую инициативу.

Соответствующее предложение было озвучено Орбаном 11 декабря в разговоре по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава венгерского правительства предложил в период Рождества прекратить огонь и произвести масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом.

Сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности РФ передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными.

В тот же день Орбан намеревался обсудить эту инициативу по телефону с Зеленским, но тот отказался от разговора с венгерским премьер-министром.