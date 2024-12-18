Maan: ХАМАС готово передать Израилю в рамках первого этапа около 30 заложников

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Палестинское радикальное движение ХАМАС согласно передать Израилю около 30 заложников в рамках первого этапа возможного соглашения об обмене удерживаемых в секторе Газа лиц на заключенных в тюрьмах еврейского государства палестинцев. Об этом информировало близкое к радикалам Газы палестинское агентство Maan.

Сообщается, что движение "передаст около 30 израильских заложников, некоторых живых, а также несколько тел погибших". Вместе с тем ХАМАС настаивает на том, чтобы среди освобожденных из израильских тюрем палестинцев "были заключенные, отбывающие пожизненный срок".

По данным Maan, ХАМАС также готово согласился с тем, что палестинская часть контрольно-пропускного пункта "Рафах" на египетской границе будет передана под наблюдение Палестинской национальной автономии (ПНА), штаб-квартира которой расположена в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, при контроле Египта.

Согласно последним данным Израиля, в заложниках у ХАМАС и его союзников остаются 100 человек. По утверждению радикалов, по меньшей мере 33 заложника погибли, еще несколько пропали без вести.