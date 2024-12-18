Российские кинокритики назвали лучший сериал 2024 года

Российские кинокритики считают "Трассу" лучшим сериалом уходящего года. Об этом свидетельствуют данные исследования портала "Кино-Театр.Ру", передает ТАСС.

"По результатам голосования бесспорным победителем стал сериал онлайн-кинотеатра Okko "Трасса". Его упомянули в топах 12 из 25 профессиональных зрителей, из них девять присудили ему первое место", - следует из материалов исследования.

Вторым стал сериал "Дайте шоу", вышедший на платформах Иви и KION. У него восемь упоминаний и четыре первых места. Третье место занял "Последний богатырь. Наследие" от платформы Start, который получил семь упоминаний и два первых места.

В десятку также вошли "Дети перемен" (Start, Wink), "Она такая классная" (KION), "Лихие" (Okko, Start), "Преступление и наказание" (Кинопоиск), "Юг" (Okko), "Калимба" (Okko) и "Первый номер" (KION).

Вместе с тем лидером вещания в 2024 году стал онлайн-кинотеатр Okko, который показал пять проектов из топ-10 кинокритиков. На втором месте платформа START, где состоялись премьеры трех сериалов из первой пятерки.