На побережье Кубани собрали порядка 100 тонн мазута

Силами спасателей и волонтеров удалось собрать около 100 тонн мазута на побережье Краснодарского края после ЧП с танкерами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщает ТАСС.

"С начала работ собрано уже порядка 100 тонн. С нарастающим итогом очищено свыше 10 км береговой линии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что численность группировки на уборке мазута достигла 5 тыс. человек. Работы будут вестись и в ночное время, указали в МЧС.