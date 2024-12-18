Фицо заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО

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Украину не пригласят в НАТО, а Россия не уйдет из Крыма и не покинет другие контролируемые ею территории. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает новостной портал Denník N.

"Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс, а Россия не покинет Крым и другие контролируемые территории", - сказал он, отметив, что Киеву придется признать потерю примерно трети территории страны.

Фицо убежден, что продолжение конфликта не идет на пользу Украине. Эта страна будет лишь дальше терять территории. "Если украинцы этого хотят, они это получат", - указал он.

Вместе с тем, согласно прогнозу главы правительства, Евросоюз активизирует усилия по реализации планов принятия в сообщество Украины, хотя из всех государств-кандидатов наиболее подготовленной к членству в организации является Сербия.