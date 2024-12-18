Капитанам двух танкеров предъявлены обвинения после крушения судов в Черном море

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СК РФ предъявил обвинения капитанам двух танкеров, которые потерпели крушение в акватории Черного моря у берегов Кубани. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

"Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", - сказано в сообщении.

Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обоих капитанов. Ожидается, что обломки танкеров будут подняты для проведения экспертиз после улучшения погодных условий.