В Троице-Сергиевой лавре назвали причину возгорания

Причиной возгорания в Троице-Сергиевой лавре стала электропроводка, пожар удалось потушить. Об этом со ссылкой на пресс-службу лавры сообщает ТАСС.

"Произошло небольшое возгорание на одном из ярусов колокольни, причина - электропроводка. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что колокольня не жилая, это служебный ярус.

В пресс-службе также отметили, что икона "Троица" Андрея Рублева находится в Троицком соборе, колокольня расположена на большом удалении от этого места.

В среду вечером стало известно, что на колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде произошло возгорание. Горела крыша второго яруса. Пожар на 10 кв. м локализовали 25 специалистов при помощи пяти единиц техники МЧС России, указали в экстренных службах.