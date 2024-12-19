Собчак прибыла на пресс-конференцию Путина

© Алексей Забелин/ Варвара Соболева/ ТАСС

Журналистка Ксения Собчак прибыла на совмещенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

На просьбу рассказать о том, какой вопрос она планирует задать президенту, Собчак ответила: "Несколько. Буду смотреть за ходом".

"Думаю, что разрешат задать один вопрос, но я всегда исхожу из хода дискуссии, живого общения", - сказала она.

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень.