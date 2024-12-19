Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27

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Число пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области увеличилось до 27. Об этом сообщил заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

"К настоящему времени у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и 5 детей. К сожалению, один летальный исход. 17 человек были госпитализированы бригадами скорой помощи", - сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем Панычев опроверг появившиеся в социальных сетях сообщения об ампутации конечности одного из пассажиров поезда. "Среди всех пострадавших, которые были доставлены бригадами скорой помощи, и самообратившихся пострадавших с ампутацией не было", - указал он.