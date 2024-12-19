Российские ВС освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР

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Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" в ходе успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар ДНР", - говорится в сообщении.