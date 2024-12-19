Путин: зарплаты выросли на 9% в реальном выражении

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Рост заработных плат в России в 2024 году составил 9% в реальном выражении. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, "зарплаты выросли на 9% в реальном выражении, за минусом инфляции".

Глава государства также отметил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года составит около 4%.