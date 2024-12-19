Седокова взяла на себя расходы по проведению похорон баскетболиста Тиммы

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Певица Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией похорон ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает ТАСС.

"Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой в Латвию и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. К настоящему времени необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями, привлеченными для проведения похорон, уже оплачена", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сбор дополнительных средств для организации похорон не требуются, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, не соответствуют действительности".

Во вторник стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма был обнаружен мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стал суицид.

На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимма был выбран под общим 60-м номером. В составе подмосковных "Химок" он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. В России он также защищал цвета петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа. В 2015 году латвийца признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году он участвовал в Матче звезд Единой лиги ВТБ. За время карьеры Тимма выступал за турецкий клуб "Дарюшшафака", латвийские "Вентспилс" и ВЭФ, испанские "Басконию" и "Обрадойро", греческий "Олимпиакос", американский "Осеола Мэджик".