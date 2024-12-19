Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне прямой линии с Путиным

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Российский рынок акций ускорил рост в ходе торгов на Московской бирже 19 декабря на фоне начала "Итогов года с Владимиром Путиным". Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:00 мск, перед началом прямой линии индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 1,42% и торговались на уровне 2 443,67 и 749,01 пункта соответственно.

К 12:17 мск после начала мероприятия индекс Мосбиржи ускорил рост, до 2 458,03 пункта (+2,02%), индекс РТС составил 753,42 пункта (+2,02%).

На 12:30 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 451,76 пункта (+1,76%) , РТС находился составлял 751,49 пункта (+1,76%). Вместе с тем курс юаня к рублю рос на 5,6 копейки до 14,207 рубля.

В начале торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,8%, до 2 428,56 и 744,38 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии торгов прибавлял 3,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 14,19 рубля.

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.