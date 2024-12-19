Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в новую Тихановскую

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после истечения срока на должности главы государства не хочет становиться политиком в изгнании, которого признают отдельные государства, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская.

"Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы (кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, выехавший из страны), которых признают, когда они оказываются в изгнании. И я слышала также о присуждении премии Сахарова венесуэльским оппозиционерам. Я этого не хочу", - сказала она в интервью польскому телеканалу TVP World, рассуждая о своем будущем.

"В чем смысл поддержки, когда все окончено? Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим населением", - подчеркнула Зурабишвили. Она заверила, что не покинет страну из страха преследования, как это сделали в 1921 году во время советизации Грузии ее родители и другие родственники, которые были политическими и общественными деятелями во времена первой грузинской республики (1918-1921).

В парламенте Грузии 14 декабря прошли президентские выборы. Это были первые непрямые выборы главы государства при участии коллегии выборщиков. Единственный кандидат Михаил Кавелашвили от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получил 224 голоса выборщиков из 300 и был избран шестым президентом Грузии. Его инаугурация намечена на 29 декабря.

Ранее Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий, поскольку считает парламентские выборы 26 октября сфальсифицированными, соответственно, не признает также результатов президентских выборов.