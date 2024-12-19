Британская Financial Times назвала Трампа человеком года

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Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии британской газеты Financial Times (FT).

Издание обращает внимание, что возвращение политика в Белый дом стало одним из самых ярких событий в истории Республиканской партии США.

"FT уже называла Трампа человеком года в 2016 году. В этом году он снова был выбран из-за того, насколько незаурядным было его возвращение к власти. Теперь Трампа уже нельзя списывать со счетов как случайную аномалию", - следует из публикации.

Отмечается, что подрыв устоев, который Трамп принесет во внешнюю политику США, может дать "выпадающую раз в поколение" возможность России, Китаю, Ирану и КНДР, выступающим за пересмотр существующего мирового порядка. Кроме того, приближающиеся перемены в Вашингтоне могут усугубить политический кризис в ФРГ и шаткие позиции президента Франции Эмманюэля Макрона, а также "посеять новые раздоры в Евросоюзе - сообществе, которое Трамп всегда презирал".

"Трамп воспринимает мир как джунгли, куда Соединенные Штаты затащили союзники-нахлебники. Будущее Североатлантического альянса висит на волоске", - пишет газета.

Вместе с тем в материале указывается, что Трамп остается крайне непредсказуемым политиком, чьи шаги могут стать неожиданностью как для противников, так и для союзников США, включая Украину.