Президент РФ вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить "Орешник"

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что взывает Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике", и предложил выбрать объект для поражения в Киеве, сконцентрировать там силы ПВО и попытаться перехватить удар.

"Пусть западные эксперты, которые сомневаются в "Орешнике" предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть наметят какой-то объект для поражения, к примеру, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар "Орешника". И посмотрим, что будет", - указал российский лидер.

Он также отметил, что самостоятельно принимал решение о начале и объеме производства "Орешника".

"Ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с Минобороны, с заказчиком. В конце концов, это дошло до меня. Я тоже принял участие в окончательном решении относительно того, производить его или нет, в каком объеме, когда, как", - добавил он.