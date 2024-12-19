Один из раненых депутатов парламента Абхазии скончался

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Депутат парламента Вахтанг Голандзия, получивший ранение в результате стрельбы в парламенте, скончался. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики сообщает ТАСС.

"Вахтанг Голандзия умер, второму раненому - Кану Кварчии - оказывают необходимую помощь. Он получил ранение в руку", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о стрельбе у здания парламента и ранении двух человек.