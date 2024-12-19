России грозят абордажем?

Европа вводит драконовские меры против свободного судоходства на Балтике и в Северном море. В прицеле – Россия.

Игорь Пшеничников, политолог

Двенадцать западноевропейских стран подписали соглашение, по которому договорились "подрывать и сдерживать теневой российский флот", который Россия "используют для перевозки нефти, оружия и зерна в нарушение международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России на Украину". Это решение принято главами правительств 12-ти стран в рамках состоявшейся в Таллине встречи так называемых Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditory Force, JEF).

Шесть из этих стран - Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония - начнут проверять страховые документы судов в Ла-Манше, Датских проливах, Финском заливе и проливе между Швецией и Данией, сообщает Reuters.

В пресс-релизе по итогам встречи говорится, что 12 участников совещания в Таллине согласились "пресекать деятельность теневого флота России и сдерживать его, чтобы предотвратить незаконные операции и увеличить расходы России на войну, которую она начала на Украине". Суда "теневого флота" России будут взяты на абордаж или подвергнуты штрафным санкциям в случае установления, что они осуществляют перевозки, находящиеся под санкциями Запада, и если откажутся подтвердить страховку.

"Если корабли не будут сотрудничать, то будут предприняты следующие шаги: они будут внесены в список запрещенных судов или их будут брать на абордаж в определенных районах… Главное - делать это систематически, чтобы разрушить теневой флот России", - заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал по итогам двухдневного совещания руководителей стран-членов JEF.

Русским "теневым флотом" на Западе считаются суда под любым флагом, которые якобы используются Россией для перевозки "нефти, оружия и зерна" в нарушение международных санкций, введенных против нее в связи с войной на Украине. Эти суда якобы не выполняют никаких регуляторных правил и не застрахованы обычными западными поставщиками. Они, как предполагаются, не могут застраховать груз, принадлежащий стране, против которой введены те или иные санкции.

Примечательно, что участники встречи в Таллине размышляли о том, как они могут повлиять деятельность "теневого флота" в связи тем, что международное право предоставляет свободу любым судам беспрепятственно ходить в международных водах.

Самым креативным оказался премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который заявил, что прибрежные государства могут ссылаться на "право подозрения" в качестве предлога для высадки на борт и досмотра судов. Про "highly likely" все уже знают. Этот же способ доказательства будет действовать теперь и в мировом океане?

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил фактически, что международное право теперь можно разворачивать в разные стороны, как дышло. "Мы твердо поддерживаем международный порядок свободы судоходства, поэтому существуют очевидные ограничения, - заявил Кристерссон. - Но есть также ограничения, которые мы должны допустить в отношении действий России. Поэтому шаги, которые мы предпринимаем прямо сейчас, необходимы". "Железная" логика. Похоже, это означает, что даже в международных водах участники сходки в Таллине намерены насильно останавливать и досматривать любые гражданские суда.

Как известно, Россия отвергает давление западных стран с целью ограничить экспорт своей нефти. По утверждению Запада, "за последний год выросло количество танкеров, перевозящих грузы, которые не регулируются и не застрахованы западными поставщиками".

Инициатором всей этой затеи с досмотром в море, похоже, является Великобритания. 17 декабря Лондон, показывая всем пример еще в ходе работы встречи в Таллине, ввел санкции против 20 судов. Им теперь запрещен заход в некоторые из британских портов, поскольку они якобы использовали "незаконные методы", чтобы избежать санкций.

Посольство России в Лондоне заявило, что эти санкции были направлены против нефтяных танкеров под флагами разных стран и что этот шаг стал "очередной тщетной попыткой помешать международной торговле". "Хотя это и не остановит поток товаров, это вполне может усилить волатильность мирового энергетического рынка. А это в свою очередь негативно скажется на ценах на электроэнергию для домохозяйств. Очевидно, что платить за это придётся обычным британцам", заявило российское посольство. Впрочем, если больно одновременно и русским, и британцам, официальный Лондон это устраивает.

Кстати, ЕС также ввел санкции против 52 новых судов из состава "теневого флота", доведя их общее число до 79. Значит, холоднее в эту зиму станет не только жителям Британских островов, но и жителям континентальной Европы.

Между тем, в ноябре помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия принимает дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в Балтийском море в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, США и их союзниками в Европе взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Но Россия «принимает дополнительные меры по защите своей территориальной целостности и экономического суверенитета».

Между тем Россия с петровских времен знает толк в абордажных боях. Вспомним судьбу шведских кораблей «Гедан» и «Астрильд». «Понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было, которые, ворвався, едва не всех покололи, только осталось 13 живых», - так описывал события первый русский император, лично возглавивший победный штурм.