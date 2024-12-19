Путин: санкции отражаются на росте цен в России, но есть и недоработки властей

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Примененные в отношении России санкции, хотя и не имеют ключевого значения, сказываются на росте цен в стране, в этом вопросе есть и недоработки властей. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Безусловно, в известной степени сказываются и те внешние ограничения, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются на росте цен, поскольку удорожают логистику. Но есть и субъективные факторы, есть и наши недоработки", - указал глава государства.

"Нужно было бы принимать необходимые своевременные решения. Это вещь неприятная и плохая - рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы это тоже преодолеем. Так как макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом", - заключил он.