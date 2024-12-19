Президент Ирана прибыл в Каир впервые за последние 11 лет

© Александр Щербак, Sputnik, Кремлевский пул Фото через AP/ТАСС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Каир для участия во встрече на высшем уровне "Исламской восьмерки" (D-8), в которую также входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Турция и Нигерия. Нынешний визит Пезешкиана стал первой поездкой иранского президента в Каир за последние 11 лет, отмечает телеканал Sada al-Balad.

По мнению президента Ирана, "исламские страны должны развивать сотрудничество, отложив в сторону разногласия". Он также отметил, что в ходе работы саммита его участники планируют обсудить вопросы, касающиеся ситуации в секторе Газа, Ливане и Сирии, передает телеканал.

Темой открывающегося 19 декабря саммита D-8 заявлена "Инвестиции в молодежь и поддержка малого и среднего бизнеса: формирование экономики завтрашнего дня".

Планируется, что на встречу прибудет президент Турции Тайип Эрдоган, в ней также намерен принять участие в качестве гостя президент Палестины Махмуд Аббас.

"Исламская восьмерка" была образована в 1997 году в Стамбуле по инициативе премьер-министра Турции (с 1996 по 1997 год) Неджметтина Эрбакана.