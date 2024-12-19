Путин обрисовал ситуацию в мире словами "не ужас, ужас, ужас"

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, поделился шутливой оценкой нынешнего положения дел в мире.

Модератор, журналистка ВГТРК Александра Суворова обратила внимание, что "сегодня такое ощущение, что мир либо уже сошел с ума, либо сходит". Она указала, что конфликтный потенциал во всех точках мира, фактически, зашкаливает, при этом мировая экономика тоже переживает непростые времена. "Как России удается не только удержаться на плаву, но и продолжать свой рост?", - обратилась Суворова к главе государства.

"Знаете, когда у нас все спокойно, стабильно и размеренно, - нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и, к сожалению, пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас", - ответил Путин.