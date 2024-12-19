Каллас: в торговой войне между США и ЕС победителем будет Китай

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Если США и ЕС развяжут торговую войну, то единственным победителем в ней будет Китай. Соответствующую точку зрения высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по прибытии на саммит сообщества в Брюсселе.

"Если между нами будет торговая война, то единственный, кто будет громко смеяться, - это Китай", - сказала она, отметив, что ЕС и США должны преодолеть разобщение.

Каллас также обратила внимание, что ни ЕС, ни США не заинтересованы в торговой войне. "Нет победителей в торговых войнах. Если мы начнем торговую войну с Соединенными Штатами, американцам это тоже не будет выгодно", - подчеркнула она.

Ранее газета The Washington Post информировала о том, что пошлины, которые планирует применить избранный президент США Дональд Трамп, могут нанести существенный экономический ущерб государствам ЕС и осложнить отношения между ними и Вашингтоном.