Путин обратил внимание на уникальность материнского капитала в России

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Материнский капитал представляет собой "уникальное изобретение" России, также действует семейная ипотека под 6%. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в совмещенном формате.

"Наше уникальное изобретение, аналогов которого нет нигде в мире, - материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%", - указал глава государства.

По его словам, в России 450 тыс. рублей выплачивается семьям, где появляется третий ребенок для погашения такой ипотеки, вместе с тем развивается система, связанная с медициной, материнством, детством. "Это очень важная вещь. Будем донастраивать этот инструмент дальше", - указал российский лидер.