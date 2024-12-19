"Читай-город" назвал самые популярные книги уходящего года

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Первое место рейтинга 100 самых популярных книг уходящего года по версии сети книжных магазинов "Читай-город" заняла книга Ольги Примаченко "К себе нежно". Об этом со ссылкой на пресс-службу сети сообщает ТАСС.

Как отмечается, на второй строчке рейтинга расположился сборник мотивирующих историй Джона Стрелки "Кафе на краю земли", а третье место у книги о финансовой грамотности писателя Джорджа Клейсона "Самый богатый человек в Вавилоне".

Из топ-100 книг 2024 года 61 принадлежит к художественной литературе, 25 - к жанру нон-фикшн, также в рейтинг включены 10 детских книг и 4 комикса. Наибольший прирост продаж показала сентиментальная проза: по сравнению с годом ранее спрос на нее увеличился на 14%.

Пятерку наиболее популярных классических произведений составляют "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "1984" Джорджа Оруэлла, "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда, "Три товарища" Эриха Марии Ремарка и "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Самым популярным классиком текущего года стал Ремарк.

В числе самых востребованных нон-фикшн произведений - "К себе нежно" Примаченко, "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" Джеймса Клира, "Доказательная психосоматика" Тимофея Кармацкого, "Ребенок в тебе должен обрести дом" Стефани Шталь, "Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе" Игоря Рызова.

В десятке детских книг, попавших в рейтинг, лишь одно произведение написано рукой российского автора: работа Анны Масловой "Чебурашка. Официальная новеллизация" - самый популярный текст в разделе детской литературы. Второе место занимает "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг.

В разделе комиксов в 2024 году фигурируют графический роман "Серебряные глаза" Скотта Коутона, первые тома манг "Прекрасный воин Сейлор Мун. Sailor Moon" Наоко Такэути, "Берсерк" Кэнтаро Миура и манхвы "Поднятие уровня в одиночку" Чхугона.