Президент РФ считает, что начинать СВО надо было раньше

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Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции высказал мнение, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине нужно было принимать раньше 2022 года.

"Если бы можно было посмотреть, зная то, что сегодня происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше", - отметил он.

"И второе: зная об этом, нужно просто было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к спецоперации", - указал российский лидер.