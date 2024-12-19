Экс-посол РФ в США Антонов назначен советником главы ВТБ

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Экс-посол России в США Анатолий Антонов назначен советником главы банка ВТБ Андрея Костина. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба кредитной организации.

"Советником президента - председателя правления банка ВТБ назначен Анатолий Антонов, который в октябре завершил командировку в качестве чрезвычайного и полномочного посла РФ в США. На новом посту Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС", - следует из сообщения.

Отмечается, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет "особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России".

Антонов был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в США в 2017 году. В 2004-2011 годах он возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России. С 2011 года в качестве замминистра обороны РФ отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством. В 2016 году назначен замглавы МИД РФ.