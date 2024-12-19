Москва готова подписать мирные соглашения только с легитимными властями в Киеве

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Россия готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями на Украине, хоть с Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, Украина в состоянии пойти по пути мирного урегулирования.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что РФ может подписать соглашение только с легитимными властями, и готова к диалогу с любым, кто пойдет на выборы и получит легитимность. "А легитимной сегодня является Рада и председатель Рады", - указал он.