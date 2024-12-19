Путин отметил, что Россия в целом достигла своих целей в Сирии

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Россия, предотвратив образование в Сирии террористического анклава, своих целей в этой стране достигла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы свои цели достигли", - указал он.

Глава государства также отметил, что группировки, которые противостояли силам Башара Асада, с правительственными войсками, претерпели внутренние изменения. "Недаром сегодня многие страны Европы и США хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, зачем вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута", - сказал российский лидер.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, из которого были выведены подразделения сирийских правительственных сил. Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.