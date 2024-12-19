Кадыров предложил помочь в выборе объекта для эксперимента с "Орешником"

© Елена Афонина/ ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта в Киеве для эксперимента с баллистическим комплексом средней дальности "Орешник".

Ранее президент России Владимир Путин вызвал Запад на дуэль, если у того имеются сомнения в отношении "Орешника". Он предложил выбрать объект для поражения в украинской столице, сфокусировать там западные силы ПВО и попытаться перехватить ими удар.

"Президент РФ ответил в свойственной только ему манере - предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар "Орешника"... Можно я выберу, Владимир Владимирович?" - указал руководитель региона в своем Telegram-канале.