Путин отверг утверждение, что БРИКС является инструментом противодействия Западу

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БРИКС не представляет собой инструмент противодействия Западу, работа объединения ориентирована на достижение результатов в интересах государств-участников. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в совмещенном формате.

"Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС. Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц", - указал он.

Российский лидер также отметил, что организация стремительно развивается, и многие государства проявляют интерес к этому развитию. Он считает, что интерес объясняется тем, что работа БРИКС выстраивается на основе взаимности и уважения друг к другу, а все вопросы принимаются консенсусом.

"Там нет маленьких, больших государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один - развитие", - заключил Путин.