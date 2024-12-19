Капитан танкера "Волганефть-212" заключен под стражу

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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении капитана танкера "Волгонефть-212" сроком на два месяца - до 17 февраля 2025 года. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, что повлекло за собой гибель члена экипажа (ч.2 ст. 263 УК РФ).

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщает ТАСС.

Днем ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинения капитанам двух танкеров, которые потерпели крушение в Черном море у берегов Кубани, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ соответственно.