Путин допустил убежище Зеленскому, если тот появится в России "как черт из табакерки"

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Президент России Владимир Путин не исключает, что может предоставить политическое убежище Владимиру Зеленскому, если тот появится неожиданно, "как черт из табакерки".

"Если он, извините, так вот вдруг появился бы где-то, как черт из табакерки, и сказал, что "мне нужно политическое убежище", ну Россия никому не отказывает", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Российский лидер также отметил, что Зеленский может уехать за рубеж, где "его возьмут на содержание те люди, интересы которых он обслуживает".