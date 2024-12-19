Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 225 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили около 225 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 42 100 военнослужащих, 245 танков, 187 БМП, 127 бронетранспортеров, 1 288 боевых бронемашин, 1 154 автомобиля, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО.