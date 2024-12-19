Путин заявил, что воспринимает Россию "как свою семью"

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что воспринимает Россию как свою семью и радуется успехам россиян, как радовался бы успехам близких.

"Я смотрю и радуюсь успехам россиян в различных сферах, как радовался бы успехам членов своей семьи. Без всякого преувеличения - смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю как на семью", - сказал глава государства в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Он отметил, что Россия - это не только огромная территория, но и люди, история, традиции и культура.

"В первую очередь, как любая страна, это огромные территории. Но это не только территория. Это история, культура. Это наши обычаи и традиции. Это все Россия. Но все-таки самое главное - это люди", - указал Путин.