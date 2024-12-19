Капитана второго танкера поместили под домашний арест

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Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении капитана танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщает ТАСС.

"Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 17.02.2025", - следует из сообщения.

Некоторое время назад стало известно, что мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца была избрана в отношении капитана танкера "Волгонефть-212", где погиб член экипажа при крушении судна.