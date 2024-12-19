Путин: России нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями

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России необходим долгосрочный мир на Украине, а не перемирие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в совмещенном формате.

"Нам нужно не перемирие, нам долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями мир для России и ее граждан. Это сложный вопрос - как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать", - указал он.