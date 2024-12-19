Ирак вернул в Сирию свыше 1,9 тыс. покинувших страну военных

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Власти Ирака вернули сирийской стороне более 1 900 военных, которые бежали из страны в ходе наступления вооруженных формирований оппозиции. Об этом информировало Объединенное оперативное командование Вооруженных сил Ирака.

Согласно заявлению, в четверг утром "в координации с некоторыми сирийскими силами 1 905 сирийских офицеров и аффилированных с ними лиц были возвращены и официально переданы сирийским силам на пограничном посту Эль-Каим". Иракское военное командование уточнило, что 18 декабря в Сирию вернулись 36 человек, которые работали на контрольно-пропускном пункте "Бу-Кемаль" на границе двух стран.

Сирийские военные были отправлены на родину по запросу новых властей в Дамаске, а перед возвращением заполнили необходимое письменное согласие. Багдад призвал фактические власти Сирии обеспечить безопасность вернувшихся военнослужащих, гарантировать их амнистию и воссоединение с семьями.

Ранее газета Al Watan отмечала, что власти Сирии планируют вернуть 2,4 тыс. сирийских военнослужащих, дезертировавших из провинции Дейр-эз-Зор на территорию Ирака.

В конце прошлого месяца вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.